Clover Health Investments A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Clover Health Investments A hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Clover Health Investments A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Clover Health Investments A im vergangenen Quartal 737,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 54,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clover Health Investments A 477,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at