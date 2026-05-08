Clover Health Investments A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Clover Health Investments A präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 744,2 Millionen USD – ein Plus von 60,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clover Health Investments A 462,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at