Clover Health Investments A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Clover Health Investments A hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.

Clover Health Investments A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 748,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 496,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at