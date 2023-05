Clover Health Investments A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Clover Health Investments A ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Clover Health Investments A die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clover Health Investments A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 39,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 527,8 Millionen USD im Vergleich zu 874,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at