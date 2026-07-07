Clover Corporation LimitedShs Aktie
WKN: 936367 / ISIN: AU000000CLV2
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07.07.2026 02:32:01
Clover Health's CEO Sold Company Shares Worth $1.7 Million. Here's What That Means for Investors.
Andrew Toy, Chief Executive Officer of Clover Health Investments (NASDAQ:CLOV), reported the direct sale of 313,476 shares of Common Stock on July 1, 2026, for a transaction value of ~$1.67 million according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($5.32); post-transaction value based on the July 1 closing price ($5.39).* 1-year performance calculated using July 1st, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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