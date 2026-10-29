CLPS Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JMZN / ISIN: KYG316421042
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29.10.2026 14:07:40
CLPS Extends 1 Mln Share Repurchase Program By 8 Months Through July 3, 2027
(RTTNews) - CLPS Inc. (CLPS), an information technology consulting and solutions provider, on Thursday announced that its board of directors has extended its existing share repurchase program through July 3, 2027.
The program which began on February 5, was originally scheduled to expire on November 4.
The company is authorized to repurchase up to 1 million outstanding common shares.
As of October 28, the company had repurchased 240,841 shares, leaving up to 759,159 shares available for repurchase.
The company said the extension covers an additional eight months, with all other terms and conditions remaining unchanged.
On Wednesday, CLPS closed trading 6.60% lesser at $0.9200 on the Nasdaq.
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