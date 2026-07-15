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15.07.2026 10:10:03

Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland


EQS-Media / 15.07.2026 / 10:10 CET/CEST

BERLIN, 15. Juli 2026—Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte (auf Englisch: travel enthusiasts), veröffentlicht vier von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland.

 

Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:

 

  • AB 2799 € P.P.—MALEDIVEN: LUXUSRESORT MIT FLUG, -1600 €
    7 Nächte, wahlweise in einer Villa am Strand oder über dem Wasser. Mit All Inclusive in 5 verschiedenen Restaurants, Stand-up-Paddling, Yoga und Schnorchelausflug.

 

  • 89 € P.P.—MEISSEN: HOTEL AM ELBUFER MIT BURGBLICK
    2 Nächte inklusive Frühstück im Restaurant mit Wintergarten. Blick auf den Dom und die 1471 errichtete Albrechtsburg, das älteste Schlossgebäude Deutschlands.

 

  • 149 € P.P.—3 TAGE SCHWARZWALD MIT 6-GANG-MENÜS, -57%
    Sehr gutfür Wanderungen oder Radtouren. Direkt vor dem Hotel starten viele Wege, etwa der Baiersbronner Seensteigmit Wasserfällen und eiszeitlichen Karseen. Im Preis inklusive: E-Bike-Verleih und Halbpension.

 

  • AB 309 € P.P.—ROM, 4 TAGE, MIT FLUG, PANORAMABLICK
    Cappuccino und Cornetto mit Aussicht: Das Frühstücksrestaurant und die Dachterrasse des 4-Sterne-Hotels bieten Blick auf den Petersdom. 20 Gehminuten zur Spanischen Treppe und zum Trevi-Brunnen.

 

Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.

 

Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com

 

Wer sind wir?

Wir, Travelzoo®, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit verhandelt und sorgfältig geprüft werden. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern – mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen – erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.

 

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Travelzoo
Unter den Linden 40
10117 Berlin

Pressekontakt:
Natalia Cwierz – Berlin
+49 30 311 975 20
ncwierz@travelzoo.com



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Travelzoo
Schlagwort(e): Reisen

15.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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2365858  15.07.2026 CET/CEST

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