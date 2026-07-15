Travelzoo Aktie
WKN DE: A1W8DE / ISIN: US89421Q2057
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15.07.2026 10:10:03
Club Offers for Travel Enthusiasts in Germany
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BERLIN, July 15, 2026—Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), the club for travel enthusiasts, announces four of many new Club Offers for Club Members in Germany.
Rigorously vetted and negotiated for us travel enthusiasts:
Offers have limited inventory and are subject to availability.
Are you a travel enthusiast? Join the club today: https://travelzoo.com
Who are we?
We, Travelzoo®, are the club for travel enthusiasts. We reach 30 million travelers. Club Members receive Club Offers negotiated and rigorously vetted by our deal experts around the globe. Our relationships with thousands of top travel companies give us access to irresistible deals. Our club and its benefits are built around the lifestyle of a modern travel enthusiast.
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Travelzoo
End of Media Release
Issuer: Travelzoo
Key word(s): Travel
15.07.2026 CET/CEST Dissemination of a Press Release, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
2365858 15.07.2026 CET/CEST
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|Travelzoo Inc
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