Twenty PLCShs Aktie
WKN DE: A0JKKM / ISIN: GB00B0BYS847
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22.03.2026 01:56:15
'Club vibes without the hangover': The twenty-somethings going out - in the gym
Young people are driving a gym boom as more fitness spaces are transformed into vibrant hangouts.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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