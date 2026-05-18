18.05.2026 06:31:29

CLUSTER TECHNOLOGY präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CLUSTER TECHNOLOGY hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CLUSTER TECHNOLOGY ein Ergebnis je Aktie von 11,97 JPY vermeldet.

Das vergangene Quartal hat CLUSTER TECHNOLOGY mit einem Umsatz von insgesamt 349,3 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 332,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,08 Prozent gesteigert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 22,04 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 17,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,30 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt verbucht am Montag Verluste. Der deutsche Leitindex bewegt sich aufwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen