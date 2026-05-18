CLUSTER TECHNOLOGY präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CLUSTER TECHNOLOGY hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CLUSTER TECHNOLOGY ein Ergebnis je Aktie von 11,97 JPY vermeldet.

Das vergangene Quartal hat CLUSTER TECHNOLOGY mit einem Umsatz von insgesamt 349,3 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 332,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,08 Prozent gesteigert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 22,04 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 17,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,30 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at