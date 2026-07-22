Clydestone (Ghana) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Clydestone (Ghana) hat am 20.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,01 GHS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Clydestone (Ghana) -0,050 GHS je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Clydestone (Ghana) 1,9 Millionen GHS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 71,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,1 Millionen GHS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at