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20.05.2026 06:31:29
Clydestone (Ghana) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Clydestone (Ghana) hat am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Clydestone (Ghana) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 93,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen GHS. Im Vorjahresviertel waren 12,1 Millionen GHS in den Büchern gestanden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,010 GHS für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,120 GHS je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Clydestone (Ghana) 23,64 Millionen GHS umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 23,92 Millionen GHS umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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