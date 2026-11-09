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09.11.2026 06:31:29
Clydestone (Ghana) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Clydestone (Ghana) veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,02 GHS erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,020 GHS je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,33 Prozent auf 1,4 Millionen GHS. Im Vorjahresviertel hatte Clydestone (Ghana) 2,0 Millionen GHS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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