Clydestone (Ghana) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Clydestone (Ghana) veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,02 GHS erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,020 GHS je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,33 Prozent auf 1,4 Millionen GHS. Im Vorjahresviertel hatte Clydestone (Ghana) 2,0 Millionen GHS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at