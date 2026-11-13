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13.11.2026 06:31:28
CM Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CM Finance veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CM Finance -0,090 USD je Aktie generiert.
CM Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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