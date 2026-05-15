CM Finance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CM Finance hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,60 USD gegenüber 0,150 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 3,6 Millionen USD gegenüber 2,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at