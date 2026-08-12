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12.08.2026 06:31:29
CM International Spolka Akcyjna Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CM International Spolka Akcyjna Bearer hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,29 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,360 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 48,75 Prozent zurück. Hier wurden 2,7 Millionen PLN gegenüber 5,2 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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