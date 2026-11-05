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05.11.2026 06:31:28
CM International Spolka Akcyjna Bearer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CM International Spolka Akcyjna Bearer gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,410 PLN je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 26,93 Prozent zurück. Hier wurden 2,9 Millionen PLN gegenüber 4,0 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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