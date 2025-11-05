|
CM International Spolka Akcyjna Bearer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
CM International Spolka Akcyjna Bearer ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CM International Spolka Akcyjna Bearer die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -0,41 PLN. Ein Jahr zuvor waren -0,780 PLN je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 4,0 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CM International Spolka Akcyjna Bearer 2,3 Millionen PLN umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
