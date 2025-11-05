CM International Spolka Akcyjna Bearer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CM International Spolka Akcyjna Bearer ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CM International Spolka Akcyjna Bearer die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,41 PLN. Ein Jahr zuvor waren -0,780 PLN je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4,0 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CM International Spolka Akcyjna Bearer 2,3 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at