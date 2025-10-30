CM Life Sciences A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CM Life Sciences A hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

CM Life Sciences A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,310 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CM Life Sciences A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 116,7 Millionen USD im Vergleich zu 76,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at