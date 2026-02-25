CM Life Sciences A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CM Life Sciences A hat am 23.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

CM Life Sciences A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,61 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 121,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,730 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,940 USD erwirtschaftet worden.

CM Life Sciences A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 427,54 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 305,45 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at