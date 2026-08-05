CM Life Sciences A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CM Life Sciences A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CM Life Sciences A ein Ergebnis je Aktie von 0,360 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 102,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 114,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at