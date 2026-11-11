CM Life Sciences A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CM Life Sciences A hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 123,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 116,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at