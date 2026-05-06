CM Life Sciences A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CM Life Sciences A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CM Life Sciences A ein EPS von -0,230 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat CM Life Sciences A 102,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 87,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at