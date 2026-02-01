CMC Holdings Aktie
ISIN: KE0000000133
|
01.02.2026 01:33:42
CMC Financial Group Sells 177k Shares of This "Cash Cow" ETF
According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated Jan. 26, 2026, CMC Financial Group sold 177,214 shares of the Pacer U.S. Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (NASDAQ:COWG),. The estimated value of this trade, based on the average closing price during the quarter, was $6.30 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CMC Holdings Ltd.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu CMC Holdings Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.