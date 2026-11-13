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13.11.2026 06:31:28
CMC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
CMC präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 31,86 JPY. Im Vorjahresviertel waren 75,29 JPY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 4,84 Milliarden JPY, gegenüber 5,66 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,51 Prozent präsentiert.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 174,00 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei CMC ein Gewinn pro Aktie von 164,12 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,33 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 18,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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