CMC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CMC präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 43,47 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 26,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4,57 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CMC 3,71 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at