CMC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CMC hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 66,14 JPY. Im Vorjahresviertel waren 48,17 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat CMC im vergangenen Quartal 5,67 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CMC 5,22 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at