CMC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CMC hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 74,79 JPY. Im Vorjahresviertel waren 72,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 5,66 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 164,12 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 156,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,49 Prozent auf 18,26 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 19,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at