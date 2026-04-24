CME Group A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CME Group A hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte CME Group A 2,62 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CME Group A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,88 Milliarden USD im Vergleich zu 1,64 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 3,34 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1,87 Milliarden USD gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at