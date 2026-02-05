CME Group A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CME Group A hat am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

CME Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,40 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat CME Group A im vergangenen Quartal 1,65 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CME Group A 1,53 Milliarden USD umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 11,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9,67 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,37 Prozent auf 6,52 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

