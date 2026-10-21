CME Grou a Aktie
WKN DE: A0MW32 / ISIN: US12572Q1058
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21.10.2026 13:14:38
CME Group, Inc. Q3 Profit Advances
(RTTNews) - CME Group, Inc. (CME) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $1.036 billion, or $2.89 per share. This compares with $896.6 million, or $2.49 per share, last year.
Excluding items, CME Group, Inc. reported adjusted earnings of $1.083 billion or $3.02 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.0% to $1.737 billion from $1.537 billion last year.
CME Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.036 Bln. vs. $896.6 Mln. last year. -EPS: $2.89 vs. $2.49 last year. -Revenue: $1.737 Bln vs. $1.537 Bln last year.
CME was down by 2.72% at $287.27 in the pre-market trade on the Nasdaq.
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