Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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26.10.2026 10:00:02
CME Group vs. Coinbase Global: Steady Growth Meets Crypto's Boom-and-Bust Cycle
Two companies can operate in similar markets but deliver very different financial results, and CME Group (NASDAQ:CME) and Coinbase Global (NASDAQ:COIN) are a prime example.
Both companies generate revenue by facilitating trading activity, but their quarterly revenue trends tell two very different stories. CME Group has maintained remarkably consistent revenue, while Coinbase has experienced significant swings tied to the cryptocurrency market. The question for investors isn't necessarily which company generates more revenue, but which business model can deliver sustainable growth through changing market conditions.
CME vs. Coinbase Global Revenue over the last 8 quarters.
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