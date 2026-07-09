Basis Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DC5A / ISIN: JP3835270004
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09.07.2026 15:22:58
CME launches new product to simplify basis trade bets
Instrument set to cut cost of popular hedge fund strategy that has been blamed for adding to market volatilityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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