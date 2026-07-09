Basis Corporation Registered Shs Aktie

Basis Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DC5A / ISIN: JP3835270004

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09.07.2026 15:22:58

CME launches new product to simplify basis trade bets

Instrument set to cut cost of popular hedge fund strategy that has been blamed for adding to market volatilityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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