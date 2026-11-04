Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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04.11.2026 13:30:02
CME vs. Nu: Which Financial Stock Is a Better Buy for 2027?
Investors looking for exposure to the financial sector often choose between stability and growth. This comparison evaluates the established CME Group (NASDAQ:CME) against the high-growth challenger Nu (NYSE:NU).
CME operates the world's largest marketplace for futures and options, benefiting from market volatility. Nu, also known as Nubank, provides digital-first banking services to over 140 million customers in Latin America. While one offers reliable cash flow, the other provides aggressive expansion in emerging markets.
CME Group operates as a pillar among financial stocks, serving a vast array of clients including professional traders and central banks. It maintains an exclusive index partnership with S&P Global (NYSE:SPGI) and recently expanded into AI-related tradable products. One clearing firm accounted for nearly 12% of transaction fees in 2025. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.
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|Nu Holdings
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