eBay Aktie

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WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

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10.11.2026 13:55:02

CME vs. PayPal: Which Financial Stock Is a Better Buy for 2027?

While digital payments reshape retail, global financial markets rely on stable exchanges. Deciding between CME Group (NASDAQ:CME) and PayPal (NASDAQ:PYPL) requires weighing high-margin stability against massive scale and a value-oriented valuation.

CME Group operates major derivatives marketplaces, benefiting from volatility in interest rates and commodities. PayPal remains a leader in digital wallets and branded checkout services. We're comparing these two companies because they represent different corners of the financial world, offering distinct risk-reward profiles for investors looking toward 2027.

CME Group operates the leading marketplace for derivatives, which are financial contracts that derive value from underlying assets. As a prominent player among financial stocks, it serves professional traders and global institutions across asset classes like interest rates, energy, and metals. The company relies on a member-based model in which exchange members drive 85% of derivatives volume, and it maintains a strategic partnership with S&P Global (NYSE:SPGI) for index-based products. In addition to traditional assets, the company offers products like Bitcoin (CRYPTO:BTC) futures and prediction markets through a venture with FanDuel, a subsidiary of Flutter Entertainment (NYSE:FLUT).

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eBay Inc. 109,88 2,10% eBay Inc.
PayPal Inc 52,56 -1,94% PayPal Inc

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