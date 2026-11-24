Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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24.11.2026 14:28:22
CME vs. Visa: Which Financial Stock Is a Better Buy for 2027?
Choosing between a dominant exchange operator and a global payment network involves weighing stability against scalable growth. Will CME Group (NASDAQ:CME) or Visa (NYSE:V) offer greater potential by 2027?
CME Group facilitates risk management through its leading derivatives marketplace, while Visa powers the world's digital economy through its massive payment network. Both companies occupy critical niches in the financial landscape, making this comparison essential for investors seeking high-margin infrastructure businesses for their long-term portfolios.
CME Group operates the premier marketplace for derivatives, managing exchanges like the CBOT and NYMEX. It serves a diverse clientele, including central banks and institutional investors among financial stocks. The company has a partnership with Flutter Entertainment (NYSE:FLUT) via a joint venture for prediction markets. In 2025, one clearing firm represented nearly 12% of clearing and transaction fee revenue. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.
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Nachrichten zu Visa Inc.
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19.11.26
|Minuszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
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19.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
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18.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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16.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
16.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
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16.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
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16.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
16.11.26
|Visa and Airport Authority Hong Kong Launch Industry-First Integrated Air Cargo Data and Card Payment Solution in Hong Kong (EQS Group)
Analysen zu Visa Inc.
|03.11.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Visa Inc.
|376,95
|0,31%
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