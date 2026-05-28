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28.05.2026 06:31:29
CMer Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
CMer Industries veröffentlichte am 25.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 ILS. Im Vorjahresviertel hatte CMer Industries 0,460 ILS je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 158,2 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 153,7 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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