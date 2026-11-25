CMer Industries stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,37 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 ILS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat CMer Industries im vergangenen Quartal 183,7 Millionen ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CMer Industries 180,5 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at