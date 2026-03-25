CMer Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CMer Industries hat am 23.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 ILS gegenüber 0,840 ILS im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat CMer Industries mit einem Umsatz von insgesamt 181,9 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 7,62 Prozent gesteigert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,14 ILS beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,64 ILS je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 666,36 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 663,70 Millionen ILS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at