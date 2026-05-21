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21.05.2026 06:31:29
CMI FPE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CMI FPE hat am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,91 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,510 INR je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 350,80 Prozent auf 3,45 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 764,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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