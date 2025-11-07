CMI FPE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CMI FPE hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,06 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CMI FPE ein EPS von -15,180 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat CMI FPE mit einem Umsatz von insgesamt 969,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 760,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 27,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at