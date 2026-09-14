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14.09.2026 06:31:29
CMI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CMI hat sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 INR gegenüber -0,220 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,59 Prozent zurück. Hier wurden 138,0 Millionen INR gegenüber 156,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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