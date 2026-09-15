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15.09.2026 06:31:28
CMI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CMI hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,30 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CMI ein Ergebnis je Aktie von -0,400 INR vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 149,6 Millionen INR – eine Minderung von 50,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 301,3 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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