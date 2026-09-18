CMI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CMI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,22 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,510 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 66,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 147,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 440,0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at