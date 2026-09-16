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16.09.2026 06:31:29
CMI stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
CMI hat am 14.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,11 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,400 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 60,66 Prozent zurück. Hier wurden 118,5 Millionen INR gegenüber 301,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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