CMI stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CMI hat am 14.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,11 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,400 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 60,66 Prozent zurück. Hier wurden 118,5 Millionen INR gegenüber 301,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at