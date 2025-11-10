CMI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CMI präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1,810 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 134,6 Millionen INR – ein Plus von 53,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CMI 87,8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,690 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -5,190 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 97,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 290,80 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 574,62 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at