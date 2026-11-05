CMK: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CMK hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,70 JPY, nach 19,83 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,09 Prozent auf 28,85 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at