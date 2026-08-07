CMK gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CMK hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

CMK vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,10 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,12 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 27,19 Milliarden JPY gegenüber 22,78 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at