CMK öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CMK lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 23,46 JPY, nach 29,68 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 24,40 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,82 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at