CMK: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CMK veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19,83 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 16,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 24,43 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at